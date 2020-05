Una donna in sella alla bici è stata toccata da un’automobile. È caduta, soccorsa e portata in codice verde in ospedale. Diversi i commenti sui social contro la pista

L’articolo Milano, primo incidente sulla nuova pista ciclabile in corso Venezia proviene da Notiziedi.

