sabato, 6 Settembre , 25
Milano, ragazzo di 25 anni travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava a piedi

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un ragazzo di 25 anni all’alba di oggi, sabato 6 settembre, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada a Milano. L’incidente è avvenuto alle 5.30 all’angolo tra via Porpora e via Ingegnoli, in zona Casoretto. Portato in codice rosso in condizioni gravissime all’ospedale Policlinico, il 25enne è morto poco dopo.L’uomo al volante, un poliziotto di 26 anni, è stato portato in codice verde alla clinica Città Studi, dove verrà sottoposto ad accertamenti sanitari. 

Dalle tracce rilevale durante i rilievi effettuati dalla polizia locale e dalla testimonianza di un testimone sembra che il 25enne stesse attraversando sulle strisce pedonali. L’auto che lo ha investito proveniva da piazza Gobetti e percorreva via Porpora in direzione centro città. 

