milano-rende-omaggio-a-giorgio-armani,-aperta-la-camera-ardente

ROMA – Si è aperta alle 9 di questa mattina la camera ardente di Giorgio Armani allestita negli spazi dell’Armani/Teatro al civico 59 di via Bergognone. Già dalle 7, però, centinaia di persone si sono messe in coda per poter salutare lo stilista scomparso il 4 settembre a 91 anni. Il feretro è arrivato poco prima delle 8, accolto da un lungo applauso.

I FUNERALI IN FORMA PRIVATA

Un omaggio commosso che precede i funerali che, per espressa volontà di Armani, si terranno lunedì 8 settembre in forma privata. Ad accogliere i presenti il compagno Leo Dell’Orco e il nipote Andrea Camerana. Tra i primi ad entrare, invece, John Elkann e la moglie Lavinia Borromeo, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente della Federazione italiana pallacanestro Gianni Petrucci e il sindaco Beppe Sala.

IL SINDACO DI MILANO, SALA: “FAVOREVOLE ALL’ISCRIZIONE AL FAMEDIO”

Quest’ultimo, come riporta SkyTg24, ha fatto sapere di essere “assolutamente favorevole all’iscrizione al Famedio”, il tempio dedicato alla memoria di personaggi di rilievo che si trova al cimitero monumentale di Milano. “Lo valuterà una commissione – ha spiegato Sala all’uscita dalla camera ardente – ma credo che non ci saranno problemi, però sarà rispettoso chiedere alla famiglia se la cosa fa piacere”.

GLI ORARI DI APERTURA DELLA CAMERA ARDENTE

L’apertura al pubblico è prevista con orario continuato fino alle 18. Stesso orario per la giornata di domani, domenica 7 settembre. La priorità per gli ingressi in questa due giorni sarà data ai dipendenti e ai collaboratori.

CONTINUANO GLI OMAGGI: A SAN GREGORIO ARMENO UNA NUOVA STATUETTA

Icona di stile ed eleganza, Armani viene ricordato come simbolo di eccellenza italiana nel mondo, oltre che per la sua gentilezza e umanità. E non si fermano gli omaggi, anche social, al ‘Re’ della moda. “Abbiamo perso un vero visionario. Uomo di poche parole, ma di gesti immensi”, scrive Naomi pubblicando una foto con Armani. “La sua passione era incrollabile, la sua precisione ineguagliabile, dal modo in cui tagliava la stoffa al modo in cui assemblava i colori, da come ci immaginava i modelli dalla testa ai piedi, fino all’ultima ciocca di capelli. Giorgio Armani era un perfezionista nel vero senso della parola”, continua. Chiamandolo maestro, Naomi sottolinea ancora: “Non ci ha permesso di alterare un dettaglio non i capelli, non il colore delle labbra, tutto doveva rimanere come lui lo aveva immaginato”.

Semplici le parole di Carla Bruni: “Grazie per questi anni di splendore e di eleganza, grazie per la delicatezza, per la purezza per la magica semplicità che ha offerto alla moda italiana e mondiale. Grazie anche per la sua gentilezza. È stato un onore lavorare per lei”.

“Ho il cuore spezzato alla morte del signor Armani. Gentile, generoso e leale. Un vero pioniere dell’eleganza. Un’ispirazione globale. E oggi, una perdita enorme per tutti. Grazie di tutto signor Armani, è stato un onore e un privilegio lavorare con lei in così tante occasioni importanti della mia vita e assistere in prima persona al suo mestiere”, commenta Michelle Pfeiffer.

A San Gregorio Armeno, a Napoli, è arrivata una nuova statuetta dedicata a Giorgio Armani. Campeggia nella bottega di Genny Di Virgilio con un bigliettino con su scritto: “Ciao Re Giorgio”. “Buon viaggio caro Giorgio- afferma Di Virgilio – è difficile immaginare il mondo della moda, dell’arte, e della bellezza senza la tua presenza forte, di stile ed eleganza”.

