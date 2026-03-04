mercoledì, 4 Marzo , 26

Giustizia, Consiglio notarile di Roma: confronto su tutela fragilità

(Adnkronos) - Il Consiglio notarile dei Distretti Riuniti...

BigMama bloccata a Dubai: "Noi siamo ancora qui"

(Adnkronos) - "Noi siamo ancora qui". Poche parole...

Iran, Sanchez risponde a Trump: "No alla guerra, non saremo complici per paura di rappresaglie"

(Adnkronos) - "No alla guerra!". Così il premier...

Catania, aggressione del branco contro giovanissimi: misure per sei minori

(Adnkronos) - Nella prima mattinata, la Polizia di...
Milano: riprende vita l’Orologio di Leonardo Da Vinci

Al Museo Leonardo3 due macchinari ricostruiti e funzionanti

Milano, 4 mar. (askanews) – Il Museo Leonardo3 di Piazza della Scala a Milano presenta al pubblico il progetto espositivo “Leonardo e la misura del tempo” con un focus particolare su una delle ricerche più affascinanti del genio vinciano: la progettazione di un orologio meccanico capace di scandire con precisione il trascorrere del tempo. Orologio che è stato ricostruito e che ora funziona: ad attivarlo uno Youtuber e divulgatore scientifico, Adrian Fartade.Oltre all’Orologio, tratto dal Codice Madrid, il museo propone anche il Regolatore del Tempo, dal Codice Atlantico, due opere realizzate da Alberto Gorla, tra i maggiori esperti internazionali di meccanica storica, insieme al suo assistente Angelo Brunoni.A partire da giovedì 5 marzo 2026, le due nuove macchine vengono attivate e grazie a un nuovo allestimento, il pubblico può osservare da vicino il funzionamento degli ingranaggi leonardeschi e ascoltare il “suono del tempo” generato da dispositivi concepiti oltre cinquecento anni fa.

