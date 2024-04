Milano, Sala: porre statua maternità nei giardini della Mangiagalli

“Me l’ha proposto Enrico Mentana, milanese vero, che è nato lì”

Roma, 7 apr. (askanews) – Il sindaco di Milano Beppe Sala interviene sulle polemiche scaturite dopo il diniego tecnico all’ipotesi di collocare a piazza Duse la statua, realizzata dalla scomparsa artista Vera Omodeo, che rappresenta una donna a seno scoperto che allatta un neonato, e avanza una proposta alternativa per la sua collocazione.

“Per chi non avesse seguito, riassumo per sommi capi la faccenda – scrive il primo cittadino di Milano su facebook -. C’è una Commissione, composta da tecnici comunali e della Soprintendenza delle Belle Arti, che valuta le ‘proposte di collocazione di manufatti artistici negli spazi pubblici’. Questa Commissione ha espresso una riserva sulla statua, che rappresenta una donna a seno scoperto che allatta un neonato, perché ‘la scultura rappresenta valori rispettabili ma non universalmente condivisibili’. E mentre, appunto, ci pensavo mi ha scritto Enrico Mentana, milanese vero, proponendomi di collocarla alla Mangiagalli, dove lui è nato, come tanti altri milanesi. Mi sembra un bella idea, magari collocandola nei giardini che circondano l’ospedale”.

Secondo Sala “sarebbe un gesto oltremodo simbolico, proprio in questo momento storico in cui la denatalità è uno dei problemi principali del nostro Paese. E sarebbe anche un omaggio ai sacrifici, non riconosciuti a dovere, che milioni di donne affrontano ogni giorno per crescerci. E questo sì che è un valore universale. Chiederò quindi alla Commissione di esaminare la mia proposta”, conclude il sindaco di Milano.