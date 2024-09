milano,-sala:-su-area-c-anche-nei-weekend-pensiamo-di-andare-avanti

Sempre meno fondi dai governi nonostante nostri investimenti in Tpl

Milano, 3 set. (askanews) – “Adesso stiamo vedendo, il vero tema è che vogliamo e voglio spiegare ai cittadini che dobbiamo far pagare l’Area C anche nel weekend, che è il tema principale”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione del generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel giorno del 42° anniversario del suo assassinio, parlando del pedaggio per l’ingresso nella Cerchia dei Bastioni dei veicoli più inquinanti, oggi sospeso nei fine settimana.

“Pensiamo di andare avanti in questa direzione, è evidente che qui la questione non è fare cassa, anzi il nostro problema è cercare di mettere in ordine un bilancio che fa sempre più fatica solo per un motivo, che è il trasporto pubblico” ha ribadito il primo cittadino.

“Noi stiamo continuando a investire e stiamo ricevendo, non lo dico per polemica ma è un fatto, sempre meno fondi dal governo. È qualcosa su cui bisogna riflettere, se si invitano le amministrazioni a continuare ad andare avanti, a migliorare il trasporto pubblico, è chiaro che bisogna aiutarle, se no non ce la si fa, è un fatto oggettivo” ha osservato Sala.

“È ovviamente qualcosa di cui mi lamento con il governo, ma se devo essere sincero non” ce l’ho “con questo governo, è la storia dell’ultimo lungo periodo” ha concluso.