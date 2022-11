Milano, Salvini: “Area B una sciocchezza inutile e classista”

“Danneggia centinaia di migliaia di lavoratori”

Roma, 13 nov. (askanews) – “L’area B a Milano è una sciocchezza, che non aiuta l’ambiente, ma danneggia centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori meno abbienti. Un provvedimento classista e razzista”. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con un video postato sui suoi profili social in riferimento alle limitazioni al traffico volute dalla giunta Sala.

“Se hai i soldi per comprarti l’auto nuova vieni a lavorare a Milano, se non hai i soldi per farti la Tesla l’auto nuova stai a casa. E da mangiare a casa ai figli non so come lo porti. Quindi un provvedimento assolutamente inutile e dannoso – ha proseguito Salvini -. Da milanese mi spiace che danneggi tanti milanesi, forze dell’ordine, volontari artigiani”.

“Se uno ha l’euro 5 a novembre 2022 non si tiene l’euro 5 perché ‘fa figo’ e poi ci va a Cortina o a Capalbio, a dire ‘io sono figo perché ho l’euro 5. Se uno ha l’euro 5 è perché non può comprarsi la macchina nuova quindi l’ultima delle cose intelligenti da fare impedirgli di lavorare”, ha concluso il ministro e leader della Lega.

continua a leggere sul sito di riferimento