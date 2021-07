Milano, Salvini e Meloni: “Martedì il nome del candidato sindaco”. Bernardo in pole position

ROMA – C’è il nome del candidato del centrodestra per le comunali a Milano? “Sì”, ha ammesso Matteo Salvini. “Conto che nelle prossime ore presenteremo la squadra”, ha aggiunto il segretario della Lega a SkyTg24. “Martedì ho chiamato gli amici del centrodestra a Roma perché ci sono ormai poche città in cui la squadra va completata, fra cui Milano, Bologna e Napoli”, prosegue Salvini.

TUTTI GLI INDIZI PORTANO A BERNARDO

Il leader del Carroccio ha ricordato che nel resto d’Italia “il centrodestra con la Lega è già al lavoro da tempo mentre Pd e M5s non hanno ancora deciso e sono divisi come a Roma, oppure in Calabria dove non hanno ancora un candidato”. E, pur non facendo espressamente il suo nome, Salvini ha spiegato che in pole position c’è Luca Bernardo, direttore del dipartimento di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli. “Su Milano tra i tanti ha dato la sua disponibilità anche questo primario di pediatria di uno degli ospedali più storici e importanti, il Fatebenefratelli, insieme ad altri, uomini di cultura, di imprese e delle professioni, insieme a Gabriele Albertini”, conclude il segretario della Lega.

MELONI CONFERMA: “MARTEDÌ IL NOME”

Una conferma alle parole di Salvini arriva da Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d’Italia ha dichiarato a Radio24: “Martedì ci incontreremo e confido che troveremo il nome del candidato sindaco di Milano. Salvini lo dice da settimane? Ora lo dico anche io però, siamo in due”, aggiunge Meloni.

