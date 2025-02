Milano, sfregiato il murales di Edith Bruck realizzato a 80 anni dalla Shoah

ROMA – “Codardi”. Così l’artista AleXsandro Palombo commenta l’ennesimo sfregio a uno dei suoi murales. Questa volta la ‘vittima’ di un raid da parte di ignoti è l’opera raffigurante Edith Bruck apparsa a Milano in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz. Come mostrato su Instagram dall’artista, è stata cancellata parte della bandiera d’Israele.

L’OPERA

Edith Bruck è una degli ultimi testimoni italiani della Shoah sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti. La scrittrice e poetessa ebrea nel 1944, all’età di tredici anni, fu deportata ad Auschwitz e poi in altri campi tedeschi, liberata insieme alla sorella nell’aprile del 1945. La Memoria contro il negazionismo: nell’opera appare la scritta “Arbeit macht frei”, il celebre l’artista pone l’accento sul significato di queste parole che rappresentano “il più grande inganno della storia, un forte richiamo all’attenzione verso le nuove generazioni, sempre più vulnerabili alla propaganda negazionista”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da aleXsandro Palombo (@alexsandropalombo)

“In un momento storico in cui l’antisemitismo dilaga ovunque- spiega aleXsandro- l’arte diventa un potente veicolo di Memoria, unico scudo possibile per proteggersi dalla macchina dell’odio e del negazionismo che, grazie ai social, travolge tutto e tutti. Nell’opera Edith Bruck appare sotto grandi finestre con vetri rotti e inferriate arrugginite da cui si scorge un vecchio muro di mattoni. La scrittrice indossa la divisa a righe dei lager mentre con tenacia stringe tra le mani la bandiera d’Israele che le copre le spalle con la grande stella blu di David”.

“Registriamo con sdegno un nuovo, vile attacco all’immagine dei Sopravvissuti. Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano con il loro instancabile impegno nel dialogo, hanno sempre scelto la via del confronto costruttivo, parlando a migliaia di giovani e interloquendo con istituzioni civili e religiose. Eppure, il livore degli odiatori ha colpito ancora, deturpando le opere che l’artista Alexandro Palombo gli aveva dedicato. Anche questa volta, non resteremo in silenzio. Stiamo già lavorando per ripristinare ciò che è stato violato, riaffermando con forza il nostro messaggio. Lo facciamo per onorare i sopravvissuti, per dare un segnale chiaro a chi attenta alla memoria e per tutti quei giovani che, con passione e rispetto, ne sostengono il valore e l’eredità”, ha dichiarato Mario Venezia, presidente Museo della Shoah di Roma.

I PRECEDENTI

Negli ultimi mesi l’artista aveva celebrato con un murale a Milano altri due grandi testimoni della Shoah, Liliana Segre e Sami Modiano. L’opera “Anti-Semitism, History Repeating” era stata ripetutamente deturpata con azioni antisemite e poi del tutto rimossa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da aleXsandro Palombo (@alexsandropalombo)

Nelle scorse settimane è stata acquisita ed è entrata nella collezione della Fondazione Museo della Shoah di Roma ed è stata collocata davanti al complesso monumentale del Portico d’Ottavia nello storico ghetto ebraico, sotto la targa che ricorda il rastrellamento degli ebrei del 16 Ottobre 1943. Il Presidente del Mario Venezia ha dichiarato: “Quando abbiamo appreso la notizia dello sfregio al murales a Milano, siamo stati sopraffatti dall’indignazione. Un gesto vile e insensato che non solo colpisce l’arte, ma tenta di ferire il cuore stesso della Memoria. Ma non ci siamo arresi a questa violenza simbolica. Abbiamo trasformato la rabbia in un atto di bellezza e resistenza, prendendo contatto con l’artista, che ha saputo reinventare l’opera e realizzarne una nuova versione a Roma, presso la Casina dei Vallati, sede museale della Fondazione. Questo murales è la nostra risposta: una ferita che si rimargina, un simbolo che torna a vivere più forte di prima, perché la Memoria non può essere imbrattata”.

