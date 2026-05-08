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Milano, una giornata di immersione nella tecnologia di DJI
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Milano, una giornata di immersione nella tecnologia di DJI

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Action camera, videocamere portatili, ma soprattutto droni e volo

Milano, 8 mag. (askanews) – L’Allianz Cloud di Milano ha ospitato il DJI Immersion Day – Live Experience, Workshop, Touch&Try, l’evento più grande mai organizzato in Italia attorno all’ecosistema DJI. L’idea era quella di permettere al pubblico di “immergersi” nel mondo creato dal colosso cinese dei droni commerciali, con particolare attenzione a tutti coloro che almeno una volta, avendo alzato gli occhi al cielo, si siano chiesti cosa si prova a volare davvero.A organizzare l’evento che ha voluto andare oltre il tradizionale concetto di demo, ma anche di fiera, è Nital, distributore ufficiale DJI per l’Italia, che ha operato con l’obiettivo di portare il brand fuori dalle vetrine e farlo vivere in modo diretto, fisico, reale a un pubblico ampio. I professionisti delle riprese aeree e terrestri hanno incontrato le ultime novità del brand e i tecnici. I content creator hanno potuto conoscere gli strumenti DJI per migliorare i loro video e capire, in modo pratico, quale drone o action camera o stabilizzatore può fare al caso loro. Lo spazio dell’Allianz Cloud è stato organizzato in due aree principali. Il Village DJI con un percorso espositivo per mettere le mani sui prodotti e confrontarsi direttamente con i tecnici del brand e l’Area Volo, cuore pulsante dell’evento: uno spazio interamente dedicato al volo libero e al volo ad ostacoli, con sessioni guidate da piloti esperti che hanno accompagnato sia chi ha voluto voglia prendere i comandi per la prima volta, sia chi invece voleva soprattutto affinare la propria tecnica.

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