È successo domenica sera alle 19.45 all’angolo tra viale Nazario Sauro e via Oldofredi. Non è stato possibile trasportare subito l’uomo, di circa 30 anni, in ospedale perchhé le sue condizioni hanno richiesto una rianimazione sul posto

L’articolo Milano, uomo accoltellato per strada dopo una lite: è gravissimo proviene da Notiziedi.

