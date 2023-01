Milano Urban Padel diventa leader degli eventi Padel aziendali

Soddisfazione del patron Berneri

Roma, 25 gen. (askanews) – Milano Urban Padel, il centro padel aperto da qualche mese in centro a Milano, conferma la propria unicità e mira a diventare punto di riferimento per aziende di ogni genere che vogliono fare la differenza, organizzando eventi e team building dedicati. Diverse le realtà che già hanno usufruito dei servizi MUP, regalando ai propri dipendenti e clienti una giornata all’insegna dello sport e del divertimento in un ambiente dotato di ogni tipo di comfort. Materiale tecnico, sauna, vasca di reazione, spogliatoi attrezzati sono solo alcuni dei servizi inclusi nelle tariffe.

Simone Berneri, giovane immobiliarista milanese e co-fondatore del centro dice: “Sono soddisfatto del riscontro avuto fino ad oggi. In solo 3 mesi dalla apertura abbiamo ospitato diverse aziende che ci hanno scelto per i loro eventi. Edenred, JTI, Moet Hennessy, Studio Plusiders, Bombeer e molte altre hanno avuto modo di toccare con mano la nostra unicità. Chi ci sceglie torna a trovarci e questo è il nostro più grande successo. Ci piace costruire insieme al cliente l’evento perfetto: vivere un’esperienza e non solo giocare una partita di padel. Il benessere dei dipendenti e la crescita aziendale vanno a pari passo”.

Eventi aziendali, team building, lezioni per dipendenti e collaboratori, tornei e partite organizzate, da Milano Urban Padel tutto è possibile. Tante le novità e le collaborazioni in programma per il 2023.

