(Adnkronos) – Un vasto incendio è divampato in serata in un parcheggio di roulotte in via Chiesa Rossa a Milano, domato dopo alcune ore dai vigili del fuoco.

Sono una ventina i camper coinvolti nel l’incendio, partito – a quanto risulta da un primo monitoraggio – a causa di un guasto elettrico di uno dei mezzi. Le fiamme hanno parzialmente l’ambito anche tre auto parcheggiate nel deposito giudiziario del civico vicino al deposito dei camper.