Milano Wine Week Awards: l'”Oscar del vino” a Riccardo Cotarella

A Marco Felluga il premio “Famiglie del vino”

Milano, 8 ott. (askanews) – E’ andato all’enologo Riccardo Cotarella l'”Oscar del vino” lo speciale premio alla carriera assegnato nell’ambito della quarta edizione dei “Milano Wine Week Awards”, andata in scena ieri sera al Teatro Manzoni del capoluogo lombardo.

Premiato “per lo straordinario contributo professionale e culturale portato al vino italiano e per la valorizzazione della nostra scuola enologica nel mondo”, il presidente di Assoenologi, co-fondatore della Cantina Famiglia Cotarella, e consulente di un centinaio di aziende vitivinicole in tutto il mondo, ha affermato tra l’altro che “non arriveremo mai al vino perfetto ma il compito degli enologi è di migliorarlo anno dopo anno e narrarlo come merita”.

Nella pioggia di riconoscimenti assegnati, da citare anche quello “Famiglie del vino, passato, presente e futuro del vino italiano” attribuito a Marco Felluga (Azienda Vinicola Russiz Superiore) per “lo straordinario contributo di crescita e visione che Marco e Roberto Felluga hanno portato al territorio del Collio Friulano e al settore vinicolo italiano, una straordinaria eredità che Ilaria Felluga proietta nel futuro”.

Foto di Loris Scalzo