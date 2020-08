Milenkovic al Napoli? Brovarone rivela: “La Fiorentina deve venderlo”

L’intermediario Bernardo Vitale Brovarone ha rilasciato un’intervista ai microfoni di FirenzeViola.it in merito al futuro del centrale difensivo Nikola Milenkovic. Queste le sue parole sull’interesse del Napoli e del Milan per il calciatore.

Le parole di Brovarone su Milenkovic

“Come andrà a finire col difensore serbo? “Ci sono molte richieste, penso che non rinnoverà il contratto e questa è la sua vera arma perché in tal caso la Fiorentina lo dovrà vendere per forza adesso, risultando prigioniera. Per me verrà fuori un discorso di cifre, che comunque saranno centrate visto che tanto c’è di mezzo Ramadani. Il Milan e il Napoli lo vogliono, ma si possono aprire tante altre situazioni. Mi viene da pensare alla stessa Juventus…”.

Le ultime sul sondaggio

Vista la possibilità che Koulibaly vada via a fine stagione, il Napoli sta valutando diversi profili che ne possano raccogliere l’eredità. Secondo quanto riferito da Il Mattino, in pole ci sono Gabriel del Lille e MIlenkovic della Fiorentina.

Gli azzurri avrebbe, nelle ultime ore, fatto un nuovo sondaggio per il centrale serbo della viola, non ricevendo ancora una risposta certa. La situazione è che da ambo le parti ci sia la volontà di riaggiornarsi a fine stagione per parlarne con calma.

