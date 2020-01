Arek Milik ha condiviso un post su Instagram per provare a dare man forte a Nicolò Zaniolo per il grave infortunio procuratosi ieri sera contro la Juventus. Il calciatore azzurro infatti sa bene come ci si sente per la rottura di un crociato: in passato Milik ha subito quell’intervento due volte! Ora è il momento di stare vicino a un ragazzo dall’enorme talento e dal radioso futuro.

Milik rincuora Zaniolo

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B7QR_SCARK7/?utm_source=ig_web_copy_link”]

The post Milik abbraccia Zaniolo: “Ci vediamo agli Europei” | FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento