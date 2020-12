Milik adesso è un caso (e De Laurentiis “spaventa le pretendenti”) – Le ultime di Di Marzio

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky nonché esperto di mercato, è intervenuto sulle colonne di Williamhillsnews.it. Tra i vari argomenti trattati, il collega parla anche del futuro di Arek Milik, che attualmente per il Napoli è un separato in casa. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Un regalo di calciomercato, a volte, può anche essere una cessione: dirsi addio per ripartire, seppur percorrendo strade diverse. Necessaria però una soluzione che soddisfi tutti: club, calciatore (che vuole giocare nell’anno dell’Europeo) e società acquirente. È questo quello che si augura il Napoli alle prese con il futuro di Arkadiusz Milik, in scadenza a giugno 2021 e libero a partire dal 1° febbraio di firmare con un altro club a parametro zero. Il Napoli dunque è chiamato a vendere il polacco (mai chiamato in causa in stagione) provando a monetizzare il più possibile, ma la cifra per ora richiesta dal club di De Laurentiis – tra i 15 e i 18 milioni – spaventa e non poco le pretendenti. In uscita dal Napoli inoltre c’è anche Fernando Llorente, anche lui in scadenza nel 2021.

