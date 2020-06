Milik alla Juve? Boniek svela: “Ho parlato con Arek, mi ha detto una cosa”

Milik alla Juve? Zibi Boniek, attuale presidente della Federcalcio polacca, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Onet Sport ha svelato un retroscena. Di seguito le sue dichiarazioni sul futuro del centravanti del Napoli.

MILIK ALLA JUVE? PARLA BONIEK

“Ho parlato con Arek qualche giorno fa e gli ho chiesto anche quale fosse la verità su questa storia del passaggio alla Juventus. Mi ha risposto che in questo momento non c’è ancora nulla di concreto, tutto è nelle mani dei suoi agenti e ovviamente dei due club, quindi bisogna aspettare. Ma credo che Milik sia un attaccante capace di giocare in qualsiasi squadra al mondo, non mi piace dire la mia in questioni di mercato, ma se avesse l’opportunità di andare alla Juve dovrebbe andarci . Mi ha confermato che molto dipenderà dagli accordi eventuali tra le parti, in questa fase lui non è ancora stato interpellato, ma credo che la Juventus sia uno dei club più organizzati e forti al mondo”.

IL FUTURO DI MILIK

Il Napoli e Arek Milik si stanno pericolosamente allontanando, ormai da diverse settimane. Le possibilità del rinnovo contrattuale ormai sembrano sfumare di giorno in giorno, in quanto le varie proposte sono state rispedite al mittente da parte degli agenti. L’unica via d’uscita pare essere la cessione. L’attaccante polacco cerca una soluzione migliore, perché intende essere valorizzato e i movimenti di mercato davanti del Napoli pare non lo rassicurino.

Stando a quanto riferisce TuttoSport, al momento non c’è nessun modo di raggiungere l’intesa. Nulla esclude che Milik possa restare fino al 2021, secondo la naturale scadenza del contratto, ma sarebbe una convivenza probabilmente poco serena. Il calciatore sa che la Juventus lo segue oramai da settimane, ma anche i bianconeri devono far fronte a una concorrenza che non manca. L’attaccante azzurro piace in Spagna all’Atlético Madrid, mentre in Inghilterra hanno sondato il terreno Arsenal, Chelsea, Tottenham e Manchester United. Il problema per il Napoli sarà quello di convincere un club a sborsare i 40 milioni richiesti, considerato che il calciatore l’anno prossimo potrebbe diventare appetibile a parametro zero.

The post Milik alla Juve? Boniek svela: “Ho parlato con Arek, mi ha detto una cosa” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento