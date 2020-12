Arek Milik proverà a trovare una squadra in questo mercato di gennaio per non perdere gli Europei, ed un’altra stagione dopo quelle già perse per infortunio.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Milik, quale futuro?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport quest’oggi, il polacco non andrà alla Juventus in questa sessione di mercato. Perché i bianconeri non hanno nessuna intenzione di spendere, e lo prenderebbero solo a parametro zero la prossima estate. Ma questo significa per Milik stare fermo altri sei mesi, perdere una terza stagione dopo le due per infortunio e soprattutto l’Europeo con la sua Polonia. Ecco che deve trovare una squadra e le ultime indiscrezioni portano all’Inghilterra, alla Premier League. Dove West Ham, Newcastle e Tottenham (ma quest’ultima non garantirebbe il posto da titolare, contando la presenza di Kane) sembrano interessate a Milik. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Milik, alla Juve solo in estate. Possibili offerte dalla Premier League appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento