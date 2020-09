Milik, Alvino sicuro: “Difficile che vada all’Everton”. I dettagli

Carlo Alvino, noto giornalista, ha parlato del mercato azzurro – e in particolare di Milik – tramite un tweet. Di seguito le sue parole.

Alvino: “Milik-Everton molto difficile”

“Milik-Everton non è una pista percorribile. Il club inglese in attacco è coperto e il calciatore polacco per Ancelotti non è una priorità”.

Il Napoli lavora ancora sulla cessione di Arek Milik. L’attaccante azzurro, dopo il quasi accordo con la Roma, spera di andare a giocare da qualche altra parte: ad ora resta vivo l’interesse della Premier League. Per Carlo Alvino però non si tratta dell’Everton di Ancelotti. Più il Tottenham: Giuntoli rassicura dicendo che c’è ancora tempo. Il mercato chiuderà tra una settimana: come andrà a finire?

