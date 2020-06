Milik ancora euforico: “La vittoria per la Coppa rende tutto più bello”

Arek Milik, attaccante azzurro, è ancora elettrizzato dalla vittoria della Coppa Italia. Ha voluto condividere un altro post in merito alla vittoria in finale. Di seguito un altro post Instagram col trofeo.

Milik: “La vittoria per la Coppa rende tutto più bello”

La gioia per la Coppa vinta rende tutto più bello, pure me

Arek Milik rimane felice e sorridente dopo la vittoria della Coppa Italia. L’attaccante azzurro mette da parte le noie in merito al rinnovo contrattuale e dedica un altro messaggio al trofeo vinto: l’emozione è tanta, chissà se potrà pareggiare l’offerta di rinnovo del Napoli. Il polacco infatti è stato colui che ha spedito la Juventus all’inferno, eppure è un grande obiettivo di questi ultimi: come andrà a finire questa storia? Non è molto chiaro: resta da attendere per avere chiarimenti sul futuro. Intanto c’è il trofeo da coccolare…

