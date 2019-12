Milik carico: “Pronti per il 2020? Io ci sono” | FOTO

Il 2020 sarà l’anno di Arek Milik: il numero 99 è pronto a prendersi il Napoli e trascinare la squadra con i suoi gol. Anche in questa stagione è stato vittima di un infortunio, restando fuori per i primi mesi del nuovo campionato. L’ex Ajax, però, ha sempre dimostrato un’ottima media realizzativa. Il gioco di Gennaro Gattuso, un 4-3-3 con due esterni che avranno il compito di mettere palle importanti al centro dell’area di rigore, potrà consacrarlo definitivamente come uno dei migliori attaccanti della Serie A. Dries Mertens tornerà a sulla fascia, il polacco sarà la punta titolare. Fernando Llorente sembra non essere un profilo che entusiasma il nuovo allenatore partenopeo: Gattuso ha detto sì allo scambio con l’Inter per portare Politano in azzurro.

Milik sui social: “Pronto per il 2020”

L’attaccante polacco del Napoli ha scritto su Instagram: “Pronti ad arrivare nel 2020? Io ci sono”. 6 gol in 8 partite finora in questa stagione in campionato: davvero niente male, ma adesso tocca ad Arek riportare gli azzurri nella corsa al quarto posto. L’accesso alla prossima Champions League è troppo importante per squadra e società, non giocare nell’Europa che conta costituirebbe un grave passo indietro rispetto al rendimento degli ultimi anni.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B6qUGyVARrL/”]

