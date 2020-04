Nelle ultime ore è uscita la notizia dell’interessamento della Juventus per l’attaccante del Napoli, Arek Milik. La Juve avrebbe bisogno di un partner d’attacco da affiancare al 5 volte pallone d’oro, Cristiano Ronaldo. Il nome più papabile per l’attacco bianconero è Mauro Icardi. Ora però il centroavanti polacco sembrerebbe aver scavalcato l’argentino nelle gerarchie del ds Paratici.

Milik, c’è l’ok alla Juve

Se da una parte c’è il forte interesse della Juve per il bomber azzurro, dall’altra parte pare esserci il totale consenso del attaccante. Milik ha il contratto in scadenza a giugno 2021, fino ad ora l’attaccante polacco avrebbe rifiutato tutte le proposte avanzategli dal Napoli per il rinnovo. L’attaccante azzurro pare aver espresso piacere nell’interesse della Juve e disponibilità al trasferimento. Una vicenda complicata, certo, ma ormai questo calcio di ha abituati a tutto.

The post Milik, c’è il consenso per la Juve. Sarri lo preferisce ad Icardi appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento