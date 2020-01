Milik: “Dieci anni di sudore, gioie e dolori. Pronto a scrivere nuove pagine” | FOTO

Arek Milik, centravanti del Napoli, è pronto a scrivere nuove pagine per la sua carriera e per il club partenopeo. L’attaccante polacco, pian piano, sta conquistando il cuore della città a suon di gol. Nell’ultimo periodo è tra i pochissimo ad aver sudato la maglia in tutte le occasioni, nonostante la difficile situazione vissuta dalla squadra. Fino ad ora ha siglato 9 reti in 11 presenze per una media di un gol ogni 85 minuti. Attraverso il proprio profilo Twitter, il bomber, ha voluto suonare la carica.

IL TWEET DI MILIK

“2010-2020: dieci anni che mi hanno portato ad essere quello che sono oggi, tra sudore, gol, gioie e dolori. Sono pronto per scrivere pagine nuove, speriamo vincenti, insieme a voi…ricominciamo”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/arekmilik9/status/1212811768356954112″]

