Milik è in Polonia: ha ricevuto l’ok per lasciare Napoli

Arek Milik, centravanti del Napoli, ma ormai fuori rosa (in cerca di una sistemazione) è partito e si trova momentaneamente in Polonia.

Fuori rosa

Il calciatore polacco è potuto tornare in patria, dove risponderà alla convocazione della sua Nazionale. E’ l’unico componente del gruppo squadra ad aver ricevuto l’ok a lasciare Napoli. Ma come mai? A scanso di equivoci, c’è da dire subito che Milik ha potuto farlo. Perché ormai, da fuori rosa, non si allenava più con i compagni ed era del tutto fuori dal gruppo squadra. Come riportato da Sky Sport, la sua partenza verso la Polonia, non rappresenta un rischio né un’infrazione al regolamento.

