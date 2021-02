Arkadiusz Milik si è ambientato immediatamente nella sua nuova squadra, il Marsiglia. A Napoli negli ultimi mesi forse gli sono mancate queste cose, l’affetto dei tifosi, l’erba del campo di gioco. Nella partita di questa sera sarà in tribuna, su Instagram infatti ha ripreso il momento dell’ingresso in campo dei suoi compagni. Un tifo anche fuori dal campo, cosa che non si era vista negli ultimi mesi partenopei.

MILIK E IL MARSIGLIA: AMORE A PRIMA VISTA!



E’ amore a prima vista quindi tra Arkadiusz Milik e il Marsiglia, dopo la trattativa molto complessa di gennaio. Il polacco sta tifando in questo momento la propria squadra dalla tribuna, la sfida è contro il Nizza.

The post Milik e l’amore per Marsiglia: tifa anche dalla tribuna! | VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento