Milik è l’uomo giusto per l’attacco del Milan?

Con il futuro in rossonero di Ibrahimovic in bilico, in casa ​Milan la squadra mercato è al lavoro in cerca di un possibile rimpiazzo nel caso in cui lo svedese a fine stagione decidesse per davvero di andarsene. Tra i nomi accostati al club meneghino in questi giorni ci sarebbe anche quello di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco del Napoli, sbarcato in azzurro nell’estate del 2016 dall’Ajax per 30 milioni di euro circa, è in scadenza di contratto nel 2021 ma il suo accordo difficilmente… continua a leggere sul sito di riferimento