Milik, il giornalista Bielanski: “Una telenovela che si risolverà a giugno, ha mancato di rispetto al Napoli”

Stefan Bielanski, giornalista polacco, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto per fare chiarezza in merito alla situazione di Arek Milik. Il centravanti azzurro, infatti, è in dirittura d’uscita a gennaio, ma nel frattempo il Napoli l’ha citato in giudizio. La causa riguarda l’ammutinamento e un contenzioso sui diritti d’immagine, relativo a un ristorante che il calciatore ha inaugurato poco tempo fa nel suo paese natale.

Di seguito le parole di Bielanski sul caso: