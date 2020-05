Milik in Costiera Amalfitana con Jessica: “Finalmente un po’ di aria e sole”

Giornata libera per i calciatori del Napoli: Politano ha fatto il primo tuffo nel golfo partenopeo, Arek Milik si è concesso una romantica gita con la sua Jessica. I due, che prossimamente si sposeranno, hanno scelto le acque della costiera Amalfitana. L’attaccante azzurro ha scritto insieme allo scatto pubblicato sui social:

“Giorno di riposo, finalmente un po’ di aria, sole e… Jessica”.

Milik nel mirino della Juventus

Il rinnovo di Arek Milik resta ancora un punto interrogativo per il calciomercato Napoli. Le richieste economiche dell’entourage del calciatore sono state – da tempo – ritenute eccessive dalla società di De Laurentiis. La Juventus di Maurizio Sarri è in prima fila: il contratto del polacco scade nell’estate 2021 ed un mancato prolungamento porterebbe all’addio al Napoli nei prossimi mesi. I bianconeri stanno provando ad inserire contropartite tecniche per abbassare le richieste dei rivali partenopei. De Laurentiis non fa sconti, tanto meno alla Juventus: Milik parte soltanto a fronte di un’offerta da 50 milioni di euro.

Gli auguri della squadra a De Laurentiis

Il presidente Aurelio De Laurentiis oggi ha festeggiato 71 anni. Il capitano Lorenzo Insigne ha inviato un messaggio di auguri al patron a nome di tutta la squadra: “Ciao Presidente, voglio farle i migliori auguri di buon compleanno da parte mia e di tutta la squadra, le mando un abbraccio forte”.

