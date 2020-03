Milik in prima linea contro il Coronavirus, il suo ristorante in Polonia cucina per i medici e gli infermieri

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta una bella iniziativa messa in atto dall’attaccante del Napoli, Arek Milik. Il centravanti polacco, infatti, nel suo paese natale possiede un ristorante. In queste settimane di dura lotta contro il Coronavirus ha deciso di aiutare chi in questo momento cura ed assiste i malati. Il suo Food&Ball confeziona e spedisce pasti alle strutture sanitarie della città. Di seguito il racconto fatto dal quotidiano.

MILIK AIUTA LA SUA POLONIA

“Cucina per i medici e gli infermieri di Katowice. Per gli ospedali. Per chi lotta contro il Covid-19 in prima linea stringendo i denti e per chi è in emergenza piena. Sì, Arek cucina virtualmente perché è a Napoli, a casa con Jessica, però il cuore non può che essere in Polonia, la sua terra: e d’accordo ai fornelli non c’è mica lui, è ovvio, però il suo ristorante, il Food&Ball, confeziona e spedisce pasti alle strutture sanitarie della città. Una gran bella storia, questa. Un’iniziativa stellata: fossero anche soltanto panini e insalate”.

