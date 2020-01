Nella giornata di oggi, il Napoli è sceso in campo per la seduta di allenamento mattutina in vista della sfida alla Juventus in campionato. Sul campo di Castel Volturno è sceso anche l’attaccante polacco Arek Milik che, vista l’assenza di Mertens, spera di trovare ancora una maglia da titolare.

Il post

Intanto Arek Milik ha diramato un’istantanea, tramite il proprio profilo social, proprio dalla seduta di allenamento odierna. In campo la squadra sembrerebbe essere scesa di buon umore e l’attaccante ha regalato sorrisi. Un sentimento che sembra nascere dall’ultima ed importante vittoria in campionato con la Lazio e che la squadra spera di confermare.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/arekmilik9/status/1220793271447773184″]

The post Milik in vista di Napoli Juventus: “Allenamento e sorrisi”. Il post social appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento