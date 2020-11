Milik manda messaggi d’amore alla sua nazionale, i tifosi non la prendono bene! – FOTO

Com’è noto, Arek Milik è fuori rosa. Il braccio di ferro con il Napoli non sembra avere soluzione positiva per ambo le parti. Salvo miracoli andrà via a zero. Il centravanti polacco, infatti, dopo aver rifiutato il rinnovo e numerose destinazioni in sede di mercato, ha autonomamente scelto di passare un anno in “naftalina”. Eppure il ragazzo si sta allenando duramente, anche se non vede mai il campo. Milik non vuole deludere il ct ella nazionale polacca che conta su di lui in vista dei prossimi campionati europei. Il giocatore non è utilizzato, ma viene sistematicamente convocato in nazionale. Anche stavolta è andata prorio così. Milik ha appena pubblicato social delle foto che lo ritraggono durante le sessioni di allenamento con la selezione polacca. “Concentrazione per la nazionale”, questo è il motto scritto dal ragazzo a corredo della foto. Inutile dire che i tifosi del napoli lo hanno bersagliato di insulti.

