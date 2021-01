Milik-Napoli: la guerra continua e si sposta in tribunale

Il Napoli ha citato in giudizio Arkadiusz Milik per danno d’immagine, chiedendo un risarcimento di un milione di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Il club di De Laurentiis ha intrapreso questa battaglia legale per 2 motivi: l’ammutinamento del 5 novembre 2019, dopo Napoli-Salisburgo di Champions, e una pubblicità non autorizzata relativa al ristorante di Katowice di proprietà dell’attaccante. Ma Milik non è rimasto a guardare, ed ha risposto anch’egli minacciando azioni legali, per il mancato pagamento della mensilità di ottobre, corrisposta invece agli altri compagni di squadra.

La guerra tra il Napoli e Milik continua, ma questa volta la parola è passata agli avvocati. A quanto riporta il Corriere dello Sport, al momento l’unico citato in giudizio è l’attaccante polacco. Milik, per ora ha solo minacciato azioni legali. Infatti, secondo le norme federali, il Napoli deve pagare tutti gli stipendi arretrati dell’anno 2020 entro il 16 febbraio, e dunque è ancora in tempo per farlo. Però, Milik ha fatto presente ai dirigenti de Napoli di non aver ricevuto le spettanze di ottobre a differenza di tutti gli altri compagni.

