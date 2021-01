Milik pazzo di gioia: “Sono in uno dei club più prestigiosi d’Europa” – FOTO!

Arek Milik è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. La SSC Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, comunica che il calciatore è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all’Olympique de Marseille. Il polacco ha commentato il trasferimento sul suo profilo social: “Sono orgoglioso di annunciare ufficialmente un’Olimpique Marsiglia, uno dei club più prestigiosi d’Europa, sono molto emozionato e pronto per una nuova sfida. Forza OM”.

Milik ai saluti: è ufficiale il suo trasferimento al Marsiglia

E’ cosa nota che il ragazzo volesse vestire la maglia della Juventus. Così però non sarà. Arek dovrà, per così dire, accontentarsi del Marsiglia, un club ambizioso anche se non all’altezza delle ambizioni di Madama. In estate Milik è stato vicino a vestire le casacche di Fiorentina e Roma. Ma se con i giallorossi era praticamente tutto fatto (salvo poi crollare alle visite mediche), con la Fiorentina l’affare non è mai decollato. Il club caro al presidente Commisso aveva offerto la luna al ragazzo che però non era persuaso dalla destinazione toscana. Al Marsiglia Milik avrà poche chances di vincere il campionato visto che il PSG è un rullo compressore. La piazza però è prestigiosa e la sfida non può che essere stimolante.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CKUsP0oAVYq/?igshid=4wh6otmiql7&fbclid=IwAR2WwxSu1I-Fut8Fq7YSuPm2ZwfQ3aAGRBNWtUeFpl1Gtsfm92KT7Ko0oaI”]

