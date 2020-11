Milik, possibile interesse dell’Inter per gennaio: la situazione

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, l’Inter è alla ricerca di una punta per gennaio, per non restare corta in avanti. A tal proposito starebbe pensando ad Arek Milik.

Milik, possibile futuro all’Inter?

L’attaccante del Napoli è in uscita dal club azzurro, sempre più verso l’addio a gennaio per non andare in scadenza a zero e restare fermo un anno: una situazione che non fa bene a nessuno. Ecco che la possibilità di finire all’Inter potrebbe essere una chance seria. Conte senza Lukaku va in affanno, il solo Lautaro Martinez non basta con un Sanchez spesso alle prese con problemi fisici e Pinamonti ancora troppo acerbo per certi contesti. Ecco che la possibilità di Milik diventerebbe concreta, magari in cambio di quel Matias Vecino, fuori dal progetto tecnico nerazzurro, ma che a Gattuso piace molto. In alternativa possibili anche Eriksen e Nainggolan come contropartite: al tecnico azzurro serve un trequartista puro adatto per il 4-2-3-1.

