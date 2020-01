Arek Milik, attaccante del Napoli, ha voluto ricordare Pino Daniele con un post su Instagram. Il bomber polacco, infatti, ha caricato sul social una foto che lo ritrae mentre esulta con la maglia azzurra. Nella descrizione, però, ha citato due canzoni molto famose del cantautore napoletano scomparso il 4 gennaio 2015. Il commento al post, infatti, è aperto dal celebre “Napule è” ed è concluso dal “Tutta ‘n’ata storia”.

L’attaccante, nell’ultimo periodo, è tra i pochi a stare suonando la carica anche e soprattutto sui social. Nel corso di questa fase non proprio positiva per il Napoli ha sempre sudato la maglia nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Lunedì sera, però, si gioca un match importante e molto sentito in città. Al San Paolo, infatti, arriva l’attuale seconda forza del campionato di Serie A: l’Inter di Antonio Conte. Alla squadra di Gattuso serve una scossa per dare continuità alla vittoria ottenuta al 94′ con il Sassuolo in trasferta. L’adrenalina per il match inizia a farsi sentire e con il post che segue Milik lo ha fatto capire. Il suo messaggio è chiaro: i ragazzi proveranno a fare di tutto perché la musica in campo cambi.

IL POST DI MILIK

“Napule è…Ricominciamo… faremo di tutto perché d’ora in poi sarà “Tutta n’ata storia” ♥️ #pinodaniele #5anni #forzanapoli“

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B654VNPAouj/?utm_source=ig_web_button_share_sheet”]

The post Milik ricorda e cita Pino Daniele: “D’ora in poi sarà ‘Tutta n’ata storia’” |FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento