In occasione del match vinto dal Napoli contro la Lazio c’era anche Arek Milik in campo per i partenopei. Buona la prova del polacco che ha non solo aiutato la sua squadra mettendo pressione agli avversari ma anche fiorato per l’ennesima volta il palo. Presente sul terreno da gioco, il calciatore, però, è riuscito anche a sentire tutto l’effetto del sostegno che arrivava dagli spalti sui cui i tifosi azzurri sono tornati a sedere.

Il post

Proprio ai tifosi del Napoli, l’attaccante Arek Milik ha voluto dedicare un post su Instagram. Parole per ringraziare il popolo azzurro presente sugli spalti ad incitare la loro squadra del cuore verso un successo necessario.

90 minuti di cori, di sostegno, di incitamento. Se siamo in semifinale e’ grazie a tutti noi e a tutti voi. Insieme. Siete la nostra carica…Forza Napoli

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B7nmTa0ACO3/”]

The post Milik ringrazia i tifosi sui social: “In semifinale grazie a noi ed a voi insieme” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento