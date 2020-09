Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente satellitare in merito all’affare Milik-Roma. Queste le sue parole.

Milik alla Roma, le ultime di Sky

“Roma e Napoli hanno trovato una base di intesa. Si parla di 3 milioni di prestito più 15 di riscatto obbligatorio. Inoltre ci saranno 7 milioni di bonus per un totale di 25 milioni. Al momento, però, il polacco non ha ancora accettato. Se dovesse decidersi a trasferirsi nella Capitale, allora i giallorossi libereranno Dzeko che andrà alla Juventus. Offerta per l’ingaggio superiore a 4.5 milioni a stagione. Tra i club mancano solo dei dettagli, vale a dire una percentuale sulla futura rivendita e l’intesa relativa alle modalità di pagamento”.

Il colloquio tra le parti

Arkadiusz Milik è sicuramente in uscita dal Napoli. Il polacco, dopo l’idea Juventus arenata (visto l’arrivo di Pirlo), pare essersi convinto della destinazione Roma. Resta però da trovare la quadra economica tra la società azzurra e quella giallorossa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tale accordo potrebbe arrivare a breve in quanto nelle ultime ore c’è stata un’autentica accelerata: è infatti in corso un colloquio tra le parti con tanto di Aurelio De Laurentiis collegato.

La trattativa per il trasferimento di Arek Milik alla Roma ha avuto un’accelerata nelle ultime ore. In questi minuti è in corso un colloquio tra i dirigenti giallorossi e Cristiano Giuntoli in collegamento con Aurelio De Laurentiis, che si accontenterebbe di 20 milioni più 5 di bonus. Il presidente del Napoli sta seguendo l’evoluzione della sua residenza romana, dove sta trascorrendo la quarantena dopo aver contratto il Covid-19

The post Milik – Roma, trovata l’intesa col Napoli: ci sono le cifre! Il polacco non ha ancora accettato – Sky appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento