Arek Milik rompe con il Napoli, la frattura che si è aperta ormai è scontro totale. L’attaccante aveva comunicato al club di voler restare in azzurro, così da liberarsi a zero al termine della stagione. Il Corriere della Sera si sofferma sulla rottura tra calciatore e società, una mossa quella dell’attaccante fatta per obbligare De Laurentiis ad abbassare le pretese economiche. La valutazione del Napoli è 35 milioni di euro, la Roma al momento ne ha offerti 25. I giallorossi puntano ancora su Edin Dzeko: senza l’addio del bosniaco, non cercheranno un’altra punta.

Le ultime sul futuro di Milik

In settimana è previsto un incontro tra la Roma ed il Napoli per chiudere l’affare. La società capitolina arriverà ad un massimo di 25 milioni di euro, il pagamento avverrà in 5 tranche. Arek invece andrebbe a firmare un contratto fino al 2025 a 4,5 milioni di euro netti a stagione. Dopo la decisione di restare a scadenza, i rapporti si sono deteriorati. Il Napoli a più riprese nel corso dell’ultima stagione aveva offerto il prolungamento del contratto per evitare la sua partenza a prezzo scontato.

Mister Gennaro Gattuso aveva dimostrato di puntare molto su di lui e pare sia proprio l’allenatore quello più deluso dal comportamento del calciatore. I due sono vicini di casa e il tecnico non si sarebbe aspettato una decisione così scorretta nei confronti del club da parte di Milik, che adesso sarà forzato ad accettare un trasferimento in questa finestra di mercato.

The post Milik rompe con il Napoli: l’ultima mossa porta allo scontro! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento