Arek Milik ha lasciato Napoli. Dopo una telenovela durata mesi, le strade del giocatore polacco e della società azzurra si sono divise. L’attaccante è volato a Marsiglia con la formula del prestito con obbligo di riscatto, pronto a riconquistarsi l’Europeo dopo esser stato fermo 6 mesi. Milik è stato acquistato dal Napoli nel 2016 per sostituire Gonzalo Higuain. L’avventura azzurra sembrava esser iniziata nel migliore dei modi, ma complici due gravi infortuni il polacco non è mai stato veramente decisivo. Il matrimonio non è finito nel migliore dei modi, e forse non è mai sbocciato davvero l’amore nei confronti di questo sfortunato, ma talentuoso giocatore che comunque porterà con sé un bel ricordo della città e della sua gente.

“Non dimenticherò mai Napoli, mi sono sentito a casa”

Il giocatore ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi e la città tramite un video su i suoi canali social, in cui dichiara il suo amore per Napoli. Ricordando i momenti peggiori di questi anni napoletani, ma anche la gioia della vittoria in Coppa Italia e di quello scudetto sfiorato.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/arekmilik9/status/1352679538568830977?s=20″]

The post Milik saluta Napoli: “Avrò sempre rispetto per questa città, che mi ha accolto” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento