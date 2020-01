Milik scalda i motori in vista della Lazio: nuovo record europeo per il polacco

C’è e si vede. Così si potrebbero descrivere le prestazioni dell’attaccante del Napoli, Arek Milik. La carriera del calciatore con la maglia azzurra è stata particolarmente travagliata in quanto costellata da infortuni ed assenze. Tutte le volte che, però, è sceso in campo è riuscito a mettere il suo zampino. L’ultima volta proprio nel match, andato in scena lunedì scorso, contro l’Inter in cui il solo gol realizzato dai partenopei è proprio quello messo a segno dal polacco.

Il dato

C’è da scommettere che Arek Milik sarà il protagonista anche della sfida in programma contro la Lazio soprattutto con vista l’assenza illustre di Dries Mertens. Per il calciatore sarà l’ennesima occasione per mettersi in mostra e aggiornare l’ultimo record riportato dal portale Serie A:

“Arkadiusz Milik è l’unico calciatore tra i primi 5 campionati europei ad aver segnato più di 7

gol in meno di 10 presenze”.

