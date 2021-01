Milik, si raffreddano le piste estere. L’agente incontrerà Paratici – RAI

Il noto giornalista ed esperto di mercato della RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti di mercato quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli.

Le ultime su Milik

Secondo il noto collega, l’agente di Arek Milik, De Vecchi, tornerà in Italia (era a Barcellona) nei prossimi giorni e probabilmente avrà un incontro con Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Con il dirigente juventino si parlerà anche di Emerson Palmieri, un altro della scuderia di De Vecchi. Possono essere due operazioni che andranno in porto a giugno, ad oggi la Juve non ha liquidità per la quarta punta. Il Napoli spera di cederlo all’estero ma Marsiglia e Atletico Madrid, le maggiori interessate, non aspetteranno a lungo. Gli spagnoli hanno offerto circa 5-6 milioni d’euro, i francesi circa 9 milioni più bonus. Ma sono piste che vanno raffreddandosi perché dipende tutto dal Napoli che al momento non ha accettato nessuna di queste offerte e prende tempo. L’agente, intanto, lavora anche per piazzare Milik in Premier League.

