Arek Milik e Dries Mertens tornano ad allenarsi a Napoli dopo la settimana natalizia di vacanza. Gli azzurri sono scesi in campo a Castel Volturno per preparare la gara con l’Inter, in programma il 6 gennaio allo stadio San Paolo. Il numero 99 polacco non vede l’ora di tornare a giocare e su Instagram ha scritto oggi: “Si ricomincia! Di nuovo al lavoro con la stessa passione e impegno”.

Il compagno di squadra ed amico Dries poi commenta lo scatto insieme: “Fa troppo freddo per Napoli”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B6tBPCWgovO/”]

Milik – Mertens e non solo: il report allenamento SSCN

Dopo il riposo per le vacanze natalizie il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 3 con una fase di attivazione.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati in lavoro su circuito di forza e allenamento aerobico. Di seguito esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Luperto e Mertens hanno svolto prima parte della seduta in gruppo e seconda seguendo una tabella di lavoro personalizzato sul campo 2. Terapie per Koulibaly. Domani seduta mattutina.

The post Milik: “Si ricomincia con la stessa passione”. Mertens: “Fa troppo freddo per Napoli” | FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento