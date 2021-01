Milik volta pagina: “Qui mi hanno voluto davvero, sono felice. Voglio aiutare questo club. Napoli? Penso solo al mio futuro”

Arek Milik ha parlato ai canali ufficiali della sua nuova squadra, il Marsiglia. Dopo una serie di trattative non andate a buon fine, il polacco ha lasciato Napoli ed è pronto per una nuova sfida, che egli porterà avanti al massimo delle sue possibilità – che sono tante – per giocarsi la presenza agli Europei 2021.

LEGGI QUI LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL CALCIOMERCATO AGGIORNATE

Milik si presenta ai tifosi del Marsiglia: “Voglio la Champions League!”

“Sono davvero emozionato. Molti tifosi del Marsiglia mi hanno scritto, credo che sia un momento speciale per me. Non vedo l’ora di giocare.

Sulla storia del club.

Conosco bene la storia del club, ci ho giocato diverse volte. Anche con il Napoli siamo venuti qui, in un’amichevole nel 2016. Tanti giocatori forti hanno giocato qui, non importa che ora siano in un momento difficile. Credo che questi momenti siano parte di questo sport, ma ci saranno momenti migliori per tutti. Voglio dare il massimo qui in Francia. Qui mi volevano davvero, sia il tecnico che il direttore sportivo.

Sul tecnico.

Con Vilas Boas e il direttore sportivo ho avuto conversazioni importanti, voglio ora conoscere anche i miei nuovi compagni. I tifosi da noi si aspettano grandi cose, siamo una buona squadra nonostante le ultime partite non siano state positive.

Sugli obiettivi personali.

Io sono un attaccante e voglio dare il massimo, voglio segnare ed aiutare tutto il club e la squadra a raggiungere la Champions League, che è il nostro obiettivo.

Sulla Ligue 1 e sulla condizione fisica.

In Italia si pensa più alla tattica, in Francia invece si gioca più sul fisico. Mi sento pronto e carico. Fisicamente sto bene, ho giocato comunque con la Polonia. Ora penso solo al mio futuro, non ad altro.

Sugli Europei e sui tifosi.

Ovvio che penso agli Europei, è un obiettivo importante. Ma ora bisogna pensare al presente, voglio allenarmi bene e mostrare le mie doti. Ai tifosi dico che spero tornino presto a riempire lo stadio. Senza di loro è tutto più difficile, ma prometto di fare il meglio possibile!”

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Milik volta pagina: “Qui mi hanno voluto davvero, sono felice. Voglio aiutare questo club. Napoli? Penso solo al mio futuro” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento