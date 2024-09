Militari senza alloggi, la denuncia: “3.620 occupati e 5.401 da ristrutturare”

ROMA – Alloggio e divisa viaggiano insieme o almeno così era un tempo. Ogni tot anni, spesso con margini stretti di preavviso, i militari, magari con famiglie al seguito, specialmente gli ufficiali e i ‘marescialli nuovo iter’ cambiano incarico e destinazione e l’alloggio, quasi sempre nelle stesse basi di servizio o in cittadelle dedicate o in città come Roma e Milano, diventa una necessità. Ma sono tanti i militari che restano a lungo in attesa perchè le case ‘ci sono, ma non ci sono’. È di pochi giorni fa la notizia di stanzette in condizioni disastrose e e non a norma per chi presta servizio all’Altare della Patria. Ma come stanno le case dei militari italiani? La ricognizione l’ha fatta il Sindacato Unico dei Militari (sulla base degli ultimi numeri diramati dalla Corte dei Conti) che chiede di essere audito in commissione Difesa e di adottare misure urgenti e che ha ricevuto le prime risposte dal deputato Giorgio Mule’ (FI) e dal senatore Ettore Licheri (M5S) che “hanno all’attenzione il documento”, come fa sapere il sindacato.

“La metà degli alloggi esistenti è indisponibile perchè occupati ‘senza titolo’ o perchè in attesa di lavori. Una situazione decisamente grave che richiede interventi chiari e precisi. Le utenze sine titulo (quindi occupate senza averne più diritto) sottraggono al patrimonio il 25% e nel 2014 sono state anche allargate le maglie delle fasce ‘deboli’ da tutelare; le utenze non occupate perchè da ristrutturare rappresentano un altro 25%”. In sostanza una metà del patrimonio immobiliare della Difesa è inservibile al personale militare.

Ecco i numeri degli ‘alloggi’ persi: per la Marina “su un totale di 2.368 ben 500 sono occupati senza titolo e 821 hanno bisogno di lavori e solo 52 sono pronti per essere dati; in Aeronautica su 4.286 totali 719 sono occupati senza diritto e 870 hanno bisogno di lavori, 181 sono assegnabili. In Esercito su un totale di 9.439 ben 2.401 sono occupati senza titolo e 3.710 sono da ristrutturare, liberi e pronti 288″. Su 16.093 case disponibili 3.620 sono alloggi occupati abusivamente e ben 5.401 hanno bisogno di totale ritrutturazione. I dati, con il necessario aggiornamento che secondo il sindacato non sposterà le percentuali critiche, saranno confermati a seguito di richiesta formale che il Sum presenterà allo Stato Maggiore della Difesa.

“L’obiettivo di portare il patrimonio immobiliare da 16.812 e 45.847 unità è velleitario”, secondo il Sum.

“La legge 244/2007- ricostruisce il sindacato dall’indagine conoscitiva della XVI legislatura dalla commissione Difesa- aveva consentito al ministero della Difesa di individuare 3022 alloggi da alienare. Nei primi tre anni ne sono stati venduti 538 ed è stato avviato un progetto di costruzione di 720 a Roma. Al 2018 gli alloggi alienati sono stati 1.032 con il recupero di 145.000.000 euro”.

“Siamo in stallo- segnala il sindacato- e i fondi assegnati per la ristrutturazione delle utenze che richiedono lavori sono insufficienti”. Quasi diventano convenienti le case occupate senza più averne diritto. Inoltre sugli appartamenti da ristrutturare gravano comunque le spese delle imposte e condominiali “ed è urgente che la Difesa affronti il problema con il Mef- scrive il Sum- per destinare una tantum una quota o rivedere la problematica delle imposte sugli alloggi sfitti”. È necessario fare “sopralluoghi sui 700 alloggi vuoti, individuare spazi per altri progetti come quello intrapreso dall’Esercito nella città di Roma con la realizzazione di 720 alloggi alla Cecchignola (in costruzione), ed estendere a tutte le Forze Armate le previsioni dell’articolo 363 per trasformarli in alloggi di servizio gratuiti o decurtare il canone dai lavori”. Un capitolo a parte per gli alloggi di rappresentanza cosiddetti Asir (solitamente destinati ai capi di Stato Maggiore): “Anacronistico e dispendioso- boccia il sindacato- la rappresentanza si fa nei Circoli Ufficiali di Forza Armata”.

