Milizie del Tigray avanzano, proclamato lo stato di emergenza nazionale

ROMA – Lo stato di emergenza a livello nazionale è stato proclamato dal governo dell’Etiopia dopo che le milizie del Fronte popolare di liberazione del Tigray (Tplf) hanno sostenuto di aver conquistato due città circa 400 chilometri a nord di Addis Abeba.Come ricorda l’emittente Fana, le misure straordinarie permettono all’esercito di erigere posti di blocco stradali, sospendere i servizi di trasporto pubblico, imporre coprifuoco e assumere il controllo di alcune aree.Il Tplf ha sostenuto di aver conquistato negli ultimi giorni le città di Dessie e di Kombolcha nella regione di Ahmara, a sud del Tigray, sulla via dell’Oromia e di Addis Abeba.Oggi nella capitale è stata diramata un’ordinanza affinché gli abitanti registrino le armi a propria disposizione e si preparino a difendere la città.Secondo Kenea Yadeta, assessore per la Pace e la sicurezza, “tutti i residenti devono organizzarsi su base condominiale e di quartiere in collegamento con le forze di sicurezza, che si coordineranno con la polizia locale”.

