Categoria: Dolci

Ingredienti per 6 pezzi

Pasta Sfoglia 2 (rettangolare)

Zucchero a velo 10 g

Per la crema diplomatica

Latte intero 500 g

Panna fresca liquida 350 g fredda

Zucchero 140 g

Tuorli 70 g (circa 4)

Amido di mais (maizena) 45 g

Zucchero a velo 40 g

Scorza di limone 0.5

Per i mirtilli

Mirtilli 180 g congelati

Zucchero 30 g

Scorza di limone 0.5

per spolverizzare

Zucchero a velo q.b.

Preparazione

Millefoglie ai mirtilli, passo 1

Per realizzare la millefoglie ai mirtilli iniziate a preparare la crema pasticcera. In un pentolino versate il latte e la scorza di mezzo limone non trattato, avendo cura di prelevare solo la parte gialla. Portate il latte a bollore (1) e nel frattempo versate in una ciotola i tuorli, lo zucchero (2) e l’amido di mais (3).

Millefoglie ai mirtilli, passo 2

Mescolate con la frusta a mano (4). Una volta che il latte avrà sfiorato il bollore, filtratelo nel composto di uova a più riprese mescolando (5), poi riportate tutto sul fuoco moderato (6).

Millefoglie ai mirtilli, passo 3

Mescolate di continuo, fino a quando la crema non si sarà addensata (ci vorranno pochi istanti) (7). Una volta pronta, versate la crema in una ciotola bassa e ampia e coprite con pellicola a contatto (8). Fate raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero. Intanto dedicatevi alla pasta sfoglia: srotolate i rettangoli di pasta, quindi stendeteli sulle leccarde da forno rivestite con un foglio di carta da forno. Bucherellate la superficie con i rebbi di una forchetta (9).

Millefoglie ai mirtilli, passo 4

Spolverizzate con lo zucchero a velo (10) e infornate in forno statico già caldo a 180° per circa 15 minuti, fino a doratura (11). Una volta cotta, sfornate e lasciate raffreddare. Intanto occupatevi dei mirtilli: in una padella versate i mirtilli congelati e lo zucchero (12).

Millefoglie ai mirtilli, passo 5

Aggiungete la scorza di limone grattugiata prelevando solo la parte esterna gialla (13). Mescolate delicatamente e fate cuocere a fuoco medio per circa 5-6 minuti. Spegnete e tenete da parte per farli raffreddare (14). Ora montate la panna: assicuratevi che sia ben fredda, unite lo zucchero a velo e montate con le fruste a velocità media (15).

Millefoglie ai mirtilli, passo 6

Dovrete ottenere una consistenza semimontata (16). Ora potete riprendere la crema pasticcera dal frigorifero, lavorarla qualche istante con la marisa o con le fruste per ammorbidirla, quindi unite poca panna alla crema (17), rimestando velocemente con la marisa. Poi unite la restante panna mescolando questa volta dall’alto in basso per non smontarla. La crema diplomatica è pronta, potete trasferirla in un sac-à-poche con bocchetta liscia di 15 mm (18).

Millefoglie ai mirtilli, passo 7

Quando la sfoglia sarà fredda potete tagliarla in 3 rettangoli e poi ciascun rettangolo in 3 pezzi, utilizzando un coltello seghettato (19). Ciascuna porzione sarà formata da 3 strati di sfoglia e 2 di crema. Posizionate il primo rettangolino su un piatto da portata, spremete i ciuffi di crema (20), poi corpargete con un po’ di mirtilli e il loro fondo di cottura (21).

Millefoglie ai mirtilli, passo 8

Adagiate un altro rettangolo di sfoglia (22), poi aggiungete altra crema e mirtilli (23) (24).

Millefoglie ai mirtilli, passo 9

Infine l’ultimo strato (25). Spolverizzate con lo zucchero a velo (26) e proseguite con le altre porzioni di millefoglie ai mirtilli (27).

Conservazione

Sarebbe preferibile consumare la millefoglie ai mirtilli entro qualche ora dopo averla composta.

La crema si può conservare in frigorifero per 3-4 giorni in un contenitore ermetico e la sfoglia a temperatura ambiente in un contenitore di latta o sotto una campana di vetro.

Anche i mirtilli spadellati si possono conservare per 2-3 giorni in frigo in un contenitore ermetico.

Consiglio

Potete aromatizzare la crema con rum o brandy, utilizzare frutti rossi misti al posto dei mirtilli e aggiungere foglioline di menta per aggiungere una nota di freschezza.

continua a leggere sul sito di riferimento