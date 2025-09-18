giovedì, 18 Settembre , 25

millenni-di-storia-che-scorrono-su-un-fiume:-navigare-sul-nilo
Millenni di storia che scorrono su un fiume: navigare sul Nilo

Millenni di storia che scorrono su un fiume: navigare sul Nilo

L’Egitto visto dal suo corso d’acqua, una prospettiva diversa

Luxor, 18 set. (askanews) – Le crociere sul Nilo sono un classico del turismo in Egitto, ma forse tra monumenti e siti archeologici il fiume in sé viene meno considerato dai viaggiatori. Eppure sono proprio queste acque che hanno permesso il fiorire di quella civiltà millenaria, e sono le stesse acque che oggi si attraversano su barche di ogni tipo e con diverse aspettative. Queste immagini del Nilo sono state riprese dall’imbarcazione Eyaru Dahabya, in un viaggio organizzato dal tour operator Kel 12, tra Luxor ed Assuan.

 

