Milleproroghe, arriva tombale su multe no vax

(Adnkronos) – Multe annullate per i no vax. E’ una delle misure del decreto milleproroghe che ha avuto il via libera dal Cdm. Il decreto legge introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Il testo interviene con proroghe e modifiche normative volte a garantire la continuità dell’azione amministrativa e a introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Tra le misure, si abrogano, si legge, le sanzioni pecuniarie in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, previste dall’articolo 4-sexies del decreto-legge 10 aprile 2021, n. 44, con conseguente annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate e non riscosse e relativo discarico.