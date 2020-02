ROMA (Public Policy) – Più lungo il blocco delle trivelle offshore, risorse per limitare lo smog a Roma, rinvio della fine del mercato elettrico tutelato, proroga del cosiddetto bonus verde e degli incentivi per gli impianti di biogas in agricoltura. Sono queste alcune delle norma che riguardano l’ambiente e l’energia, inserite nel dl Milleproroghe così come approvato dall’aula della Camera con il voto di fiducia. Il testo, dopo un lungo iter nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, passerà al Senato per un via libera veloce e senza modifiche.

Vediamo nel dettaglio i contenuti del dl per quanto riguarda il settore Ambiente&Energia:

ANTI-SMOG

Arrivano risorse per le attività anti-smog,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Milleproroghe, dalle trivelle al mercato tutelato: le novità Ambiente&Energia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento